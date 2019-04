El zasca de Shakira a Piqué del que todo el mundo habla

Shakira está metida de lleno en nuevos proyectos profesionales. La cantante, que ya pasó por el duro bache por el que tuvo que cancelar gira por sus problemas de garganta, sigue adelante demostrando a sus fans que está a tope.

Ahora la cantante se ha reunido con todo su equipo, momentazo del que ha dejado constancia en sus rede sociales con una instantánea junto a la que ha escrito un mensaje para Piqué: “Mi equipo de Sony, el mejor equipo del mundo. Mejor que el Barça”, ha escrito junto a un emoticono con un guiño.

Sin duda alguna, toda una pullita para su pareja y padre de sus dos hijos, Sasha y Milan, que todavía no ha contestado nada al respecto. Quiénes sí lo han hecho han sido sus seguidores, que no han dudado dejarle comentarios del tipo: “A Piqué no le gusta esto, jajaja”.

Muchos fans responden a la publicación indicando que esperan que la colombiana y su equipo se hayan reunido para ver el DVD de ‘El Dorado World Tour’, ya que están ansiosos porque salga a la venta.