Shakira vive el peor momento de su carrera: "Mi pesadilla continúa"

Shakiraestá viviendo el momento más difícil de su trayectoria profesional. La cantante tenía todo preparado para arrancar su gira ‘El Dorado World Tour’ el pasado 9 de noviembre en Colonia (Alemania), pero tuvo que cancelarlo. Ahora se ha visto obligada no sólo a cancelar ese concierto sino la gira entera.

Y es que tal y como comunicaba eta misma mañana la promotora ‘Live Station’, la artista posponía hasta 2018 su gira por prescripción médica. Pero la propia Shakira ha querido escribir unas palabras sobre su difícil situación actual para que sus seguidores entiendan por lo que está pasando.

“He tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera. A fines de julio, en un control rutinario y antes de empezar a diseñar esta gira, confirmé que mis cuerdas vocales se encontraban en perfecto estado. Sin embargo, a finales de octubre, en la recta final de mis ensayos, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha”, comenzaba diciendo.

Y continuaba: “Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación. Me duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho lo imposible para conseguir entrada y acompañarme, por mi equipo de 60 personas y por mis hijos a los que hace mucha ilusión ver a su mamá en concierto cuanto antes”.

Para finalizar, la de Barranquilla añade: “En todos los años que llevo cantando jamás me encontré en una situación similar. Espero poder superar esta dura prueba y volver a los escenarios lo antes posible para volver a escuchar mi voz unida a la de ustedes. Los quiero mucho y siempre recordaré a todos lo que han estado a mi lado en este momento brindándome su amistad y cariño”.