Shakira se viste de novia para el videoclip de su nuevo tema, Empire

Sin aliento nos hemos quedado cuando hemos visto esta imagen: ¿Shakira vestida de novia? ¡Sí, sí, sí, como lo ves! Con un modelito nupcial en palabra de honor, con falda de volantes y plumas y velo inclusive, la colombiana se dejaba ver en las redes sociales.

Pero la instantánea no pertenece a una boda real. Shakira se encuentra rodando el videoclip de su nuevo tema, ‘Empire’, para el que se ha vestido como si a darse el ‘sí quiero’ fuera. Y aunque ya nos gustaría verla de novia realmente camino del altar para casarse con Gerard Piqué, por el momento habrá que esperar.

De hecho, la de Barranquilla no descarta la idea ya que en más de una ocasión ha manifestado lo muy enamorada que está de su chico y lo dispuestísima que estaría a dar el paso: "Lo que es importante para Gerard y para mí es lo que tenemos ahora mismo, así que una boda sería solo un evento más para celebrar nuestro amor. Aunque, ¿por qué no? Yo por este hombre haría cualquier cosa. Así que sí, me casaría sin pensarlo. Aunque lo único esencial de todo esto es la familia", declaró hace unos meses en una entrevista para E! News.