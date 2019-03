A Shakira le roban un anillo en su propia cara

Sorprendida durante su concierto en México, así es como se quedó Shakira al darse cuenta de que entre saludo y saludo su anillo ya no estaba. En cuestión de segundos alguién del público cogió su mano y descarádamente le robó su anillo. Al parecer con cara de sorpresa la celebritie miró su dedo y siguió cantando como si nada hubiera sucedido.



¿Sería un regalo de Gerard Piqué? según apuntan los rumores podía tratarse de un valioso y caro anillo. Sin embargo la cantante ni su representante han querido hacer declaraciones sobre este insólito suceso, y es que si no lo ves no lo crees.

La cantante que se encuentra realizando su gira Sale el Sol World Tour no quedó muy satisfecha con la seguridad, quien no se dio cuenta de lo sucedido y dejaron que el concierto siguera al ritmo del Waka Waka.