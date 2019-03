Shakira y Rihanna calientan las redes sociales con la publicación de la portada de su single, ‘Can't Remember To Forget You’

El próximo 13 de enero es una fecha muy señalada para los millones de fans de Rihanna y Shakira, y es que las divas lanzan el single que han grabado juntas: ‘Can't Remember To Forget You’.

Para ir calentando motores, nada mejor que dar a conocer la sensual portada del temazo, en la que podemos ver a la de Barbados tumbada sobre el regazo de la colombiana. Ambas están sólo vestidas con un sexy body y miran al objetivo como desafiándolo… ¡La cosa promete!

Esta colaboración parecía misión imposible para sus agendas, pero finalmente logró hacerse. Una experiencia de la que ambas han salido encantadas, tal y como aseguraba Shak: “Trabajar con Rihanna fue una utopía. Es la mujer más sexy del planeta. Y al final del día, éramos simplemente dos chicas caribeñas. La química fue tan buena y tan real... Me enseñó movimientos de baile”.