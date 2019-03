Shakira se pronuncia y revela los motivos de la cancelación de sus primeros conciertos

Después de anunciar que cancelaba el primer concierto de 'El Dorado World Tour' que tenía previsto en Alemania el pasado 8 de noviembre, Shakira ha tenido que seguir cancelando próximas actuaciones debido a sus problemas de salud.

Tras estas cancelaciones, la cantante ha querido pronunciarse a través de un comunicado que ha emitido en sus redes sociales donde ha explicado qué es lo que padece.

"Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento", recoge parte del comunicado que ha publicado en sus diferentes redes sociales.

De momento, Shakira tampoco actuará en Francia, Bélgica y Ámsterdam.