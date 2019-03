Shakira no se presenta al juicio que tenía pendiente tras ser demandada por dos ex empleados

LA COLOMBIANA DA ESQUINAZO A LA JUSTICIA

No corren buenos tiempos para Shakira en lo que al tema ‘justiciero’ se refiere. La cantante no se presentó al juicio que se celebraba en Barcelona tras ser demandada por dos de sus ex empleados por despido improcedente. Si a este se le suma la demanda que su ex novio, Antonio de la Rúa, en la que le reclama 70 millones de euros de los beneficios de las sociedades que hasta su separación la pareja compartía, la colombiana no gana para disgustos.