Shakira: "Piqué tiene un carácter celoso y territorial"

A pesar de los constantes rumores de ruptura que rodean a Shakira y Gerard Piqué, ellos no dejan de mostrar su amor siempre que pueden. Es por eso que Shak no ha tenido ningún problema en hablar de su hombre para la radio estadounidense, en la que ha confesado unos detalles muy personales del futbolista.

"Por supuesto que le pregunté Piqué antes de tomar la decisión de hacer un vídeo que, desde luego, sabía que no iba a sentar muy bien a algunas personas. Pero como desde el principio me apoyó y me animó a hacerlo, pensé que tampoco iba a generar tanta repercusión. Teniendo en cuenta que Piqué es un hombre muy celoso y territorial, al que siempre le gusta tenerlo todo bajo control, contar con su aprobación hizo que todo fuera mucho más fácil”, confesó la cantante.

Ante el éxito que ha logrado con el nuevo videoclip, Shak escribió en las redes sociales que "no me puedo creer que tengamos la segunda página más popular de Facebook en todo el mundo. Muchas gracias por su apoyo".