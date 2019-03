Shakira y Piqué disfrutan de su verano más 'austero' en Los Ángeles

Es el primer verano de Shakira y Piqué en su papel de padres y, como podemos ver en estas fotos, el no haber elegido un destino de playa perdido de los focos de los paparazzis no es un problema para ellos.

Ya sabemos que, tanto a ella como a él, les gusta aprovechar todos los momentos que pueden para profesar su amor, y así, lo han vuelto a demostrar la pasada noche en Los Ángeles después de unas intensas semanas vividas por el paso de La Roja en la Copa Confederaciones. La famosa pareja se fue de cenita romántica a uno de los mejores y más prestigiosos restaurantes de la ciudad, el Chateau Marmont, en West Hollywood, y a juzgar por la sonrisa de nuestra Shak parece que se lo pasaron de maravilla.

Después de la participación de la cantante como jurado en el programa estadounidense de 'The Voice', la artista ha decidido apartarse por un tiempo del mundo televisivo para centrarse en sus tres gran pasiones: su hijo Milan, su chico y su música. Shakira ha confesado que no volverá a sentarse en la silla de jurado del programa en la próxima temporada. Y es que la estrella de la música ya tiene entre manos la grabación de su próximo disco.

Pese a que, tanto Piqué como Shakira desbordan amor a raudales, de momento no hay boda a la vista: "No es el momento, hoy nuestro mundo se centra en Milan, no estamos pensando en otra cosa". Así nos lo hacía saber el defensa del F.C. Barcelona. Lo que sí está claro es que este año tendrán que ir a una, aunque no sea la suya, ya que su compañero de equipo Xavi Hernández pasará este verano por la vicaría para contraer matrimonio con su novia Nuria Cunillera.