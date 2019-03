Shakira y Piqué disfrutan como dos enamorados del concierto de U2 en Barcelona

Barcelona ha sido el destino elegido por U2 para ofrecer cuatro conciertos seguidos. Una cita musical que muchos rostros conocidos no han querido perderse, como ha sido el caso de Shakira y Piqué.

La pareja disfrutó de una romántica cita sólo para dos, y la colombiana dejó constancia de ello en las redes sociales. Durante las dos horas de concierto, testigos aseguran que la cantante no dejó de tararear todas y cada una de las canciones del grupo, y que se puso a cantar de lo más entregada ‘With or without you’.

Shakira aprovechó para sacar su lado más rockero y sexy, ya que, como vemos en la foto, se puso una camiseta negra con aperturas en el escote. Además, disfrutaron del show desde una zona privilegiada, que estaba acotada para periodistas pero que se le cedió a ellos para que no fueran molestados, según informa Vanitatis.