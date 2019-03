Shakira: "Piqué no me deja grabar vídeos con hombres"

Después de que Shakira revelase hace unas semanas que Gerard Piqué tenía un carácter “celoso y territorial”, la colombiana ha seguido desvelando más detalles sobre el futbolista. Y es que Shak ha confesado que "Piqué no me deja grabar videos con hombres".

"Gerard no me deja hacer vídeos con hombres, es una persona muy conservadora. Te impresionaría porque es muy joven y ya sabemos cómo son las nuevas generaciones, pero la verdad es que sí, es muy conservador", explicó la cantante durante una entrevista en el informativo ‘Noticias Caracol’.

Eso explicaría que Shak tuviera que contar con la aprobación de su hombre antes de ponerse manos a la obra con el videoclip que protagoniza con Rihanna, 'Can't Remember to Forget You', en el que la sensualidad y el erotismo cobran protagonismo.