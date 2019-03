Shakira y Piqué conocen a Madonna en el concierto que la diva dio en Barcelona

DENTRO DE SU gira Rebel Heart Tour

¿Quién dijo que las divas no se llevan bien? Este rumor que muchas veces se ha comentado de la competitividad entre grandes de la música no va con Madonna y Shakira, dos de los referentes musicales más importantes de la actualidad. Y es que, aprovechando que Madonna estaba en Barcelona con su gira Rebel Heart Tour Shakira no quiso perdérselo y conocer junto a Pique a uno de los mitos del pop.