Shakira se lo pasa bomba con su ex

¿INTENTA PARAR LOS RUMORES DE SU HISTORIA CON PIQUÉ?

Shakira y de la Rua siguen juntos o al menos profesionalmente hablando. Hemos podido verles juntos recientemente haciendo gala de una fantástica relación. En lo referente al waka beso la colombiana no abre el pico, pero lo que no tenemos muy claro es hasta cuando se prestará de la Rua al juego de 'soy súper amigo de mi ex'.