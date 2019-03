Shakira, Leo Messi y Luis Suárez, invitados estrella al concierto de Maluma en Barcelona

Maluma ha dado un concierto en Barcelona y entre los invitados VIP a este gran show se encontraban dos grandes futbolistas: Leo Messi y Luis Suárez. Ambos jugadores acudieron a este esperado evento junto a sus parejas, Antonella Roccuzzo y Sofia Balbi.

Los dos delanteros del Barça compartieron con todos sus seguidores en Instagram algunas imágenes de la noche. En estas instantáneas aparecen junto al cantante colombiano, quien subió al escenario luciendo la camiseta del FC Barcelona. Además, también quiso publicar un mensaje mencionando a estas dos estrellas del futbol: "Entre estrellas!! @leomessi @luissuarez9", decía el artista.

"Gracias parcero @maluma!!! Concierto espectacular…@antoroccuzzo @sofibalbi", escribía Messi junto a la imagen que compartió. Por su parte, Luis también quiso dedicarle unas bonitas palabras al intérprete de 'Felices los 4': "Fenómeno ARRIBA del escenario y gigante afuera!!! Gracias por la invitación y el gran CONCIERTO @maluma. Phenomenon UP IN the stage and giant outside of it!!! Thank you for the invitation and the great concert", escribía el futbolista.

Otra de las celebrities que no podía faltar a este gran concierto era su compatriota Shakira, quien también compartió una imagen con el colombiano deseándole mucha suerte: "Después de un año con 'Chantaje' y 1.8 billones de visitas! Deseándole a @maluma buena suerte esta noche en el Palau! Shak".