Shakira graba el videoclip de su tema 'La bicicleta' en Colombia

Hace unos días Shakira abandonó España para volver a Colombia donde está desarrollando un proyecto muy especial para la cantante. Y es que, Shakira está grabando en su tierra el videoclip de su tema 'La bicicleta' junto a Carlos Vives.

Así, la artista ha publicado una entrañable imagen de ella y su compatriota en Instagram donde vemos cómo está siendo el rodaje. En las imágenes vemos como Shakira y Vives vuelven así a recordar su infancia en su lugar de origen paseando en bici por algunos de los sitios más importantes para ellos.

De hecho, Shakira se pasó montada en bici por el colegio donde estudió después de una de las tomas del vídeo. Empezando el recorrido en "la bicicleta / Going for a ride on #laBicicleta🚲", decía la colombiana en Instagram.

En esta ocasión la cantante ha tenido que dejar a Piqué y sus hijos en Barcelona, aunque por un momento pensó en llevarse a sus retoños con ella. Aun así, no se olvida de sus pequeños ni un momento y ha publicado una foto de su hijo Sasha donde comenta que está creciendo muy rápido.