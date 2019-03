Shakira y Gerard Piqué chantajeados por sus empleados del hogar

Shakira y Gerard Piqué han sido traicionados y chantajeados por el matrimonio de confianza que trabajaba para ellos. La artista está muy disgustada puesto que no se esperaba está situación, ya que los ex empleados llevaban trabajando en su casa más de once años.

Supuestamente el origen del conflicto proviene del despido improcedente de la pareja que trabajaba en las labores del hogar. Al parecer, la cantante colombiana les había pedido un bocadillo a altas horas de la madrugada y el matrimonio colombiano se negó a preparárselo porque estaban cansados... Para la cantante fue motivo de inminente despido. Además no están nada contentos con el finiquito que les ha tocado y han amenazado a la famosa cantante con divulgar contenido erótico de su relación con el futbolista. Los representante legales de Shakira han negado los hechos de los que se acusa a la cantante colombiana, es más, han respondido a estas acusaciones en forma de demanda a los antiguos trabajadores, en su caso por “extorsión y difamación”.

Mientras tanto, Shakira permanece en silencio y sin hacer ninguna declaración al respecto, aunque fuentes cercanas a la pareja apuntan que gracias al apoyo de sus seguidores en las redes sociales, amigos y familiares, la cantante lleva un poco mejor este mal trago. Estamos seguros de que ahora Piqué está doblemente atento con su chica...