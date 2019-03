Shakira se enfrenta a pérdidas millonarias por la cancelación de su gira

Hace unos días Shakira confirmaba que de momento se cancela su gira mundial 'El Dorado World Tour' por un sangrado en sus cuerdas vocales. Un duro golpe para la colombiana, ya que este show iba a ser su vuelta a los escenarios tras un parón de siete años en los que se dedicó por completo a la familia que ha formado junto a Gerard Piqué. La cantante estaba claramente ilusionada con este proyecto que hay estado preparando durante meses con larguísimas sesiones de ensayos.

Pero este percance no sólo supone una desilusión a Shakira sino que le va a salir muy caro. Según ha publicado Look, la cantante se asesoró legalmente sobre las consecuencias de este parón en su gira y las noticias no son buenas.

En cada concierto se invierten 1,2 millones de euros en gastos de puesta en escena y logística, lo que significa que después de cancelar los 13 primeros conciertos de la gira la colombiana podría perder 15,6 millones de euros. Pero si se cancelase toda la gira la cifra ascendería hasta los 40 millones, una cifra que la cantante podría recuperar si retoma el show más adelante cuando su estado de salud mejore.

Shakira está muy afectada por esta noticia ya que deseaba volver a reunirse con sus fans a quienes ha querido explicar personalmente lo sucedido y agradecer todo el cariño y el apoyo que está recibiendo. "He tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera. A fines de julio, en un control rutinario y antes de empezar a diseñar esta gira, confirmé que mis cuerdas vocales se encontraban en perfecto estado. Sin embargo, a finales de octubre, en la recta final de mis ensayos, sentí una ronquera inusual que me impedía cantar. Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha.", explicaba a sus seguidores quienes compraron su entrada hace mucho tiempo.

"Actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación. Me duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho lo imposible para conseguir entrada y acompañarme, por mi equipo de 60 personas y por mis hijos a los que hace mucha ilusión ver a su mamá en concierto cuanto antes". Su comunicado acaba con unas sentidas palabras de agradecimiento: "En todos los años que llevo cantando jamás me encontré en una situación similar. Espero poder superar esta dura prueba y volver a los escenarios lo antes posible para volver a escuchar mi voz unida a la de ustedes. Los quiero mucho y siempre recordaré a todos lo que han estado a mi lado en este momento brindándome su amistad y cariño".