Shakira: "Me encantaría tener 8 ó 9 hijos con Piqué"

Aunque Shakira está últimamente a tope de trabajo, inmersa completamente en su nuevo álbum que verá la luz dentro de 20 días y su papel como coach en 'The Voice USA', la cantante está convencida que lo que quiere realmente es formar una familia tan grande como un equipo de fútbol.

La cantante ha hablado para la revista Latina, de la cual es portada, comentando lo mucho que le ha cambiado la forma de trabajar desde que el pequeño Milán llegó.

"Milan me ha enseñado muchas cosas, sobre todo a simplificar tareas porque él requiere mi atención la mayor parte del tiempo y me obliga a que deje otras prioridades en un segundo plano. En cierto modo, he tenido que aprender a ser un mucho más directa en el trabajo, cambiando la forma en la que hacía mis ocupaciones".

Y es que desde que Shakira se convirtió en madre junto a Gerard Piqué, la colombiana ha confesado en muchas ocasiones que para ella ahora la familia lo es todo y que si no fuera por su volumen de trabajo ya estaría embarazada del segundo, y es que ahora Shak ha confesado que quiere tener 8 ó 9 hijos.

"Si no fuera por mis proyectos musicales, estaría embarazada ya. Me encantaría tener ocho o nueve niños con Piqué, tener mi propio equipo de fútbol".

Además la cantante, en esta amplia entrevista, ha hablado sobre su relación con Piqué: "Hay amor verdadero, no hay segundas intenciones. Y yo estoy con él porque es el hombre más increíble que he conocido en mi vida". ¡Aquí hay amor del verdadero!