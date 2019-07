Shakira se ha despedido públicamente de su exsuegro, el expresidente argentino Fernando de la Rúa, fallecido a los 81 años y padre del que fue su novio desde 2000 hasta 2010, Antonio de la Rúa.

La artista y Antonio se conocieron en Argentina en el 2000, mientras que este estaba trabajando en la campaña electoral de su padre y la cantante promocionando su disco, y fue amor a primera vista. Y es que después de diez años de buena relación y a pesar de haber rehecho su vida después de separarse hijo del ex presidente, Shakira tenía muy buen recuerdo de esa familia.

Por ello la cantante le ha escrito una bonita dedicatoria a Fernando de la Rúa a través de sus perfiles en las redes sociales: "Fernando querido. Te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos. Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ve a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá como en esta vida. Te quiero amigo. Shakira".

Fernando de la Rúa fue político argentino, nombrado presidente en 1999, y su mandato sufrió la peor crisis social y económica del país, por lo que tuvo que renunciar a su cargo y se alejó de la vida pública en 2001.

