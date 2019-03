Shakira: “Conocer a Piqué me hizo recuperar la fe en Dios”

Aunque estamos muy acostumbrados a ver a Shakira posar en las redes sociales, no lo estamos tanto a que hable de su vida privada. Pero en esta ocasión la colombiana ha abierto su corazón para la edición estadounidense de la revista Elle, de la que es portada, diciendo: “Conocer a Piqué me hizo recuperar la fe en Dios”.

Y es que la colombiana había perdido la confianza de encontrar a su media naranja hasta que el futbolista apareció en su vida. “Yo incluso había perdido la fe durante una época. Me estaba volviendo agnóstica. Fue realmente duro porque yo siempre había sido muy religiosa y como no sentía el amor como tenía que hacerlo, empecé a pensar que Dios no existía. Y de repente conocí a Gerard y salió el sol”.

¿Y cuál es el secreto para que su relación? “Él tiene su propio mundo y eso es en realidad una de las cosas más sanas de la relación. Sé que no está conmigo por ningún otro interés que sea el amor que nos une”, confiesa Shakira. Y fruto de esta maravillosa relación nació su pequeño Milan, pero la maternidad está resultando más difícil de lo que esperaba: “Todavía estoy intentando adaptarme. Hay gente que lo pone maravilloso y gente que no, pero no es ni lo uno ni lo otro”, asegura.

Sea como sea, todo marcha viento en popa y por el momento, y según palabras de su propio chico, de boda nada de nada…