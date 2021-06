Shakira confiesa que su peor corte de pelo fue culpa de la madre de Piqué

Shakira ha lucido varios cambios de drásticos de pelo a lo largo de su trayectoria como cantante. El más conocido es su melena con gran volumen, rizada y larga pero, ¡se ha atrevido con todo! Pero en una reciente entrevista que ha concedido a British Vogue, ha hablado sobre un look de pelo que nunca jamás repetiría y le culpa a su suegra.

La artista ha experimentado con diferentes cortes de pelo: desde el pelo negro, liso y largo hasta con el pelo rosa y ondulado.

La artista colombiana ha echado la vista atrás para revisar los looks que le han acompañado a través de su carrera. En especial, un cambio de look de pelo que le pareció "terrible" fue en 2012 cuando asistió a un evento del Ministerio de cultura en Francia. Lo primero que se fijó Shakira es su corte de pelo corto y rápidamente exclamó: "¡Qué mal corte de pelo!".

La cantante reveló que fue culpa de la madre de su pareja Piqué, Montserrat Bernabeu, que se hiciese su peor corte de pelo: "Esto es consejo de mi suegra, que me dijo: '¿Por qué no te cortas el pelo? Que lo tienes muy maltratado...'", confesó Shakira sobre su look. La artista hizo caso a su suegra y rápidamente se cortó su melena.

Entre risas, Shakira dijo firmemente que era "el peor error de mi vida" y añadió en tono de broma, "suegra, no te vuelvo a seguir en consejos estéticos".

A parte de comentar sobre su pelo, también habló sobre el vestido de Alaïa y que le tenía "gran cariño". Shakira añadió que el diseñador le "sacaba de muchos apuros" y que la ropa tenía "un estilo que iba muy de acorde con la figura femenina y con una mujer de poca altura también". La cantante terminó reiterando sobre el pelo: "¡Lástima sobre el corte de pelo! ¡Suegra!"

