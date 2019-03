Shakira confiesa qué le pareció a Piqué la canción que le dedicó 'Me enamoré'

Seguramente que la próxima gira de Shakira sea la más especial hasta la fecha para la cantante.

Desde que Shakira se convirtió en madre de sus dos hijos, Milan y Sasha se han convertido en la prioridad de la artista colombiana. Hace meses Shak decidió canceló varios eventos debido a que el pequeño se encontraba enfermo y ella no quería separarse de su hijo.

Pero parece que Shakira ha encontrado la solución para poder viajar, la cantante ha decidido que se llevará a sus hijos a la próxima gira. Así lo confesaba Shakira durante una entrevista que ha concedido a Telemundo.

"Quiero compartir con mis hijos mi trabajo, mi música. Quiero que salgan conmigo de gira, eso es lo próximo que vamos a hacer. Nos vamos de gira. Va a ser duro porque Gerard no puede viajar con nosotros, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Es la primera vez que voy a salir de gira con dos niños. Wish me luck (Deseame suerte)", confesaba la cantante.

Además, Shakira ha compartido con el público cuál ha sido la reacción de Piqué tras dedicarle la canción de 'Me enamoré': "A Gerard le encantó, le emocionó, gané mucho crédito, además ahora que me voy a ir de gira. De momento no puedo anunciar las fechas, pero será muy pronto. Además hace mucho tiempo que no me iba de gira y va a ser cómo volver a conectar con mi público".