Shakira canta junto a 'Dora, la exploradora'

¡WAKA-TEMAZO!

Esto ya era lo que nos faltaba por ver de Shakira. No se trata de una nueva ‘pillada’ junto a su amado Piqué, ¡ni de lejos! La colombiana ha querido aparecer en un capítulo especial de una amiga muy ‘animada’. Y no sólo eso, si no que también se ha marcado un ‘temazo’ para los fans de... ¡Dora, la exploradora! ¿A qué estás deseando escucharlo?