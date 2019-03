Shakira cancela otro de sus compromisos laborales por motivos de fuerza mayor

Shakira lleva unas semanas en las que no ha podido acudir a unas fechas señaladas en su agenda, y es que hace unos días escribía a través de su cuenta de Twitter que lamentaba no poder asistir finalmente a los Grammy Latino (Las Vegas) ni a los American Music Awards (Los Ángeles).

En esta ocasión la cantante ha cancelado el evento que tenía organizado en Argentina para presentar su nueva fragancia 'Dance'. Ha sido a través de un comunicado que ha publicado su representante como la artista se ha excusado por no acudir a su cita alegando motivos de fuerza mayor.

"Con la presente comunicarles que no podré estar en Buenos Aires este próximo 14 de noviembre tal y como lo teníamos planeado. Espero tener pronto la oportunidad de reunirme con la prensa argentina, pero por motivos de fuerza mayor, no podré efectuar este viaje y asistir a los eventos organizados para el lanzamiento de mi más reciente fragancia 'Dance'. Desde ya, mi agradecimiento por el apoyo que siempre me brindan", rezaba el mensaje.

La reacción de muchos fans de Shakira no se ha hecho esperar y han mostrado su malestar por no ver finalmente a la colombiana donde manifiestan su molestia porque no aclara cuál es el motivo concreto por el que ha cancelado el evento. Algunos especulan que la artista está abandonando poco a poco su carrera, mientras que otros opinan que su ausencia se debe a la salud de su hijo Milan quien ingresó hace unos días en la clínica Teknon de Barcelona.