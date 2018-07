Una sexy Britney Spears abre los Billboard Music Awards 2016 con un remix de sus grandes éxitos

El pasado domingo, se celebraron los Billboard Music Awards 2016 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, donde se dieron cita multitud de iconos de la música pop del panorama internacional actual. Para dar comienzo al evento, Britney Spears llevó toda su fuerza al escenario y nos deleitó con un popurrí de canciones que pusieron a todos de lo más nostálgicos.

Con un remix que incluyó temas del calibre de 'Touch Of My Hand', 'I Love Rock N Roll', 'Breathe On Me', 'Womanizer', 'I'm A Slave 4 You' o 'Toxic' durante diez minutos repletos de emoción, coreografías trabajadas y cambios de vestuario, la 'Princesa del Pop' hizo enloquecer a su público, que también pudo escuchar canciones más recientes como 'You Gotta Work, B***h'.

La actuación de Britney fue un extracto del espectáculo que actualmente ofrece en Las Vegas, y lo acompañó de una indumentaria que dejaba muy poco a la imaginación y con la que nos recordó que con 34 años y dos hijos se puede estar divina de la muerte. Su modelito estrella estuvo compuesto por un body rojo sparkly con transparencias, maxibotas a juego y medias blancas de rejilla.

Aparte de dejar a los espectadores boquiabiertos, Spears recibió el premio especial Millennium Award por sus "extraordinarios logros e influencia dentro de la industria musical". El galardón solo se ha entregado dos veces anteriormente: Beyoncé, en 2011, y Whitney Houston, en 2012, también se llevaron este honor.