El sexo fue el culpable de que Harry Styles rompiera con Taylor Swift

Cuando la noticia de la ruptura de Harry Styles y Taylor Swift saltó a la palestra, sólo sabíamos que la pareja había discutido por ‘algo’ y ahí se puso punto y final a su relación.

Ahora los amigos de los ex tortolitos han sido los encargados de revelar el problema: ¡el sexo! Al parecer, el componente de One Directon quería avanzar más rápido en este sentido, mientras que la cantante de country se mostraba más prudente.

"No es un secreto que Harry Styles es sexualmente activo y ahora está disfrutando de su fama. Pero Taylor no es como él. Eran incompatibles en casi todo", confesaba un amigo de Harry. Quizás este sea el motivo por el que la rubia ha sufrido tantos desencuentros amorosos, pero un amigo ha salido en su defensa: "No entiendo por qué los chicos la dejan solo porque es prudente a la hora de establecer una relación".

La verdad es que Swift no lo está pasando nada bien ya que ha sumado un fracaso sentimental más en su curriculum amoroso. Además, por lo visto estaba muy enamorada de Styles, tanto que después de que rompieran en abril se sentía muy entusiasmada con esta segunda oportunidad.