Seth Rogen llama "pedazo de mierda" a Justin Bieber en un programa de televisión

A Justin Bieber le están saliendo los enemigos de debajo de las piedras. Después de que nos enterásemos de que Taylor Swift ha dado un ultimátum a su amiga Selena Gomez si vuelve con el principito del pop, ahora le ha salido otra persona que tampoco le quiere demasiado. Se trata de Seth Rogen, que no ha tenido reparo en decir en un programa de televisión que "Justin Bieber es un pedazo de mierda".

Parece que al director de 'Juerga hasta el fin' no le cae muy bien Justin, o así lo ha demostrado al llamarle delante de todos los espectadores del programa 'Watch What Happens Live' adjetivos que no le habrán gustado mucho al cantante, como ingrato o malagradecido, además de la perlita que hemos dicho antes.

Conociendo a Justin, no se va a quedar con los brazos cruzados y le devolverá al actor algún piropo del mismo estilo. ¡Qué fuerte!