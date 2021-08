Sergio Dalma reaparece en público tras saltarse las normas anti-Covid en su concierto

Recientemente, Sergio Dalma se convertía en uno de los rostros del punto de mira después de que su concierto en Murcia el pasado 1 de agosto se viera cancelado por una polémica e irresponsable actitud. Y es que, feliz y radiante de volver a subirse en un escenario, el artista no respetó las restricciones anti-Covid y fueron hasta cuatro veces las que interrumpió su concierto para pedirle al público que se levantara a bailar. Tanto es así que incluso aseguró que si la organización volvía a pedirle a la gente que se sentara, detendría su actuación.

Una actitud polémica que provocó la cancelación inmediata del espectáculo, convirtiendo al instante a Dalma en 'Trending Topic' y en centro de todas las críticas por su supuesto negacionismo de la Covid. Algo que, rápidamente, el cantante desmentía a través de su cuenta de Instagram, entonando el mea culpa y disculpándose por su actitud tanto con el público como con la organización del concierto: "Lo cierto es que algunas personas estaban levantándose para bailar en su asiento y yo me excedí en mi ánimo de intentar que todos disfrutaran, desde su asiento, pero de pie y siempre con mascarilla. Eso incumplió el protocolo del ciclo de conciertos porque no se puede hacer y, por ello, pido disculpas. No soy negacionista. Soy un artista que ha retomado una gira tras casi dos años de parón por esta horrible situación, con un protocolo exhaustivo anti-covid para todo el equipo y para mí mismo. Siempre he animado al público a ser responsable y prudente", afirmaba, señalando además que cuenta con la pauta completa de vacunación y que siempre lleva puesta la mascarilla.

Ahora, el cantante ha reaparecido en Barcelona, donde ha actuado en el marco del 'Festival Arts D' Estiu' y, dejando a un lado la polémica, ha vuelto a pronunciarse sobre el error que cometió hace unos días invitando al público a bailar de pie durante su concierto en Murcia: "Ya mandé el comunicado. Si uno mete la pata tiene que asumir sus errores y ya está, a seguir", ha indicado, asegurando que "con todo lo que hemos vivido lo que tenemos que hacer ahora es estar todos a una y tirar adelante con nuestra industria que ha estado muy dañada".

Desmintiendo su supuesto negacionismo, Sergio ha dejado claro que "tengo la doble vacuna y vengo con los test de antígenos", confesando que lo verdaderamente importante es que celebra su 30 aniversario en el mundo de la música y que se siente "un poco como un superviviente".

En su reaparición tras convertirse en involuntario protagonismo de la polémica, el artista lo ha dado todo sobre el escenario, arrancando los aplausos de un público entregado que, en esta ocasión, no se levantó de sus asientos sino que bailó sentado. Emocionado en su regreso a su Cataluña natal, Dalma se ha sincerado y ha admitido que si no hizo ningún concierto online durante el confinamiento fue porque "cuando canto me gusta mirar a la gente, mirar a los ojos, ver la cara de la gente. Es muy frío, lo reconozco, por eso ahora estamos entusiasmados. Queda poco para recuperar la normalidad".

"No hace falta que os diga que seguimos todas las recomendaciones, las reglas, y el protocolo COVID, ahora más que nunca Espero, deseo, que lo paséis bien. Venimos con muchas ganas. Esperamos estar a la altura y que sobre todo esta noche lo paséis muy bien. Empezamos de cero esta noche. ¡Bienvenidos!", confesaba a su público al empezar el concierto, dejando claro una vez más que no es negacionista.