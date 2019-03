La separación de One Direction supone la decadencia de la banda

Aunque en un principio se rumoreó que One Direction no iba a asistir a la gala de los Brit Awards, finalmente Louis Tomlinson y Liam Payne hicieron acto de presencia en representación del grupo. Sus seguidores, esperaban ver a los cuatros juntos, pero uno de los encuentros más esperados al final no pudo ser. ¿Por qué Harry Styles y Niall Horan no acompañaron a Louis y Liam?

Después de esto, todo parece indicar que el descanso que se ha tomado One Direction podría ser un hasta siempre. Pese a que, el grupo contaba con dos nominaciones: Mejor grupo británico y mejor vídeo por 'Drag me down' finalmente solo consiguió él de mejor vídeo ya que Coldplay le arrebató el de mejor banda. ¿Cómo se lo habrá tomado?

Eso sí, no se puede negar que Louis y Liam no fueron guapos a la gala. Los cantantes apostaron por un look desenfadado a la vez que elegante. ¡Irresistibles! Los artistas derrocharon simpatía en la alfombra roja y posaron muy sonrientes en el photocall. ¿Cómo llevaría la separación Tomlinson de su hijo?