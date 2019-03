Una sensual e irresitible Jennifer Lopez cuenta sin tapujos sus secretos más íntimos

Jennifer Lopez no deja indiferente a nadie y más cuando se deja ver tan sensual y sincera como lo hace en el próximo número de ‘In Style’. La cantante protagoniza un reportaje en el que posa como sólo ella sabe, acompañado de una entrevista de lo más íntima.

En ella, la estadounidense confiesa haber vuelto a creer en el amor gracias a su ‘toy boy’, Casper Smart. "La parte más difícil es que nunca dejas de creer en el amor. Nunca nos detenemos, pero esa es la mejor parte. Que nunca dejes de creer, y nunca, nunca te des por vencido", asegura JLo.

Un amor que le ha hecho sentirse más guapa que nunca y vivir uno de los momentos más dulces de su vida. Así lo confiesa cuando le preguntan por los requisitos que ha de tener un hombre para enamorarla. “La cualidad más importante que tiene que tener el hombre de mi vida es la dulzura”.

Pero entre tanta sinceridad amorosa, también ha hablado de su faceta como madre. "Hago lo mismo que cualquier madre. Siento la presión de querer ser una gran madre y de querer hacer lo correcto por mis hijos. Siento la presión de saber que no se puede ser perfecto, aun así, una cosa he aprendido: Ser madre o padre es el trabajo más importante que existe. No importa quién seas. Tienes que aceptarlo por todo lo que es".

Con estas líneas Jennifer ha zanjado la polémica que le rodeo cuando se especuló que no sabía tratar a los dos hijos que tiene con su ex, Marc Anthony, los mellizos Max y Emme.