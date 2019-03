Selena Gomez y Dj Zedd podrían haber fingido su relación para promocionar su trabajo musical

Parece que cuando Dj Diplo, el supuesto exnovio de Katy Perry, habla todo el mundo debería temblar. Y es que si ya se metió con Taylor Swift mientras salía con Katy, ahora sus objetivos son Selena Gomez y Dj Zedd.

El Dj concedió una entrevista a Radio.com en la que reveló que el amor de Selena y Zedd no fue más que una farsa para promocionar el single en el que trabajaron juntos 'I want you to know': "Creo que Zedd venía de un sitio muy 'cool', y ahora ha encajado como artista que genera dinero para el mayor sello de EDM, que para mí ni siquiera es un género. Pero le han hecho que encaje en ello, lo han marketizado. Incluso su relación con Selena Gomez ha sido un engaño, todo lo que tiene que ver con vender discos se aleja mucho de la música".

Unas declaraciones que nos han dejado boquiabiertos, y es que después de verles juntos en fiestas, publicando instantáneas de lo más románticas, hacernos partícipes de sus conversaciones vía Skype… ¡Ahora viene Diplo y confiesa que todo era mentira!