Selena Gomez y Dj Zedd planean un tema juntos: 'I Want You To Know'

SU AMOR CRECE EN UN ESTUDIO DE MÚSICA

Selena Gomez y Dj Zedd, una de las parejas del momento, están imparables. Si el mes pasado les veíamos en una cita romántica en una bolera de Atlanta dándolo todo, ahora les vemos juntos en un estudio de grabación. ¿Qué querrá decir esto? Pues lo que todos no estamos imaginando. El novio de Selena, Zedd nos ha dado la pista, y es que parece que van a grabar un tema juntos 'I Want You To Know'. ¡El amor entre dos músicos es lo que conlleva!