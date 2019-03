Selena Gomez y Zedd están al borde la ruptura por culpa de Justin Bieber

SE VIERON A ESCONDIDAS EN LA SEMANA DE LA MODA DE PARÍS

¡Muy pero que muy fuerte! Selena Gomez y Zedd parece que no están pasando por su mejor momento, y todo por el rubiales que un día le robó el corazón a Sele: Justin Bieber. Parece que su plan por reconquistarle va tomando forma y es que la cantante ha aprovechado la semana de la moda de París para reencontrarse con su ex, ¿es fuerte o no? El pobre Zedd ha explotado, y no es de extrañar, veremos qué pasa, lo mismo volvemos a ver a Justin y Selena otra vez juntos.