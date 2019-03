Selena Gomez no va a volver a salir con Justin Bieber

La cantante piensa que no ha cambiado y sigue siendo un crío

Selena Gomez ha declarado que no piensa volver con su ex, Justin Bieber. Resulta que la cantante cree que su ex novio no ha cambiado nada y que sigue siendo un niño. En la gala MET Justin dijo que Selena estaba muy guapa, por ello la cantante pensó en darle otra oportunidad, pero se ha convencido finalmente de que no pueden estar juntos.