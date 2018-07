Selena Gomez, vetada en China y Rusia por su foto con el Dalai Lama

Los fans chinos y rusos de Selena Gomez no dan crédito, la cantante ha sido vetada de estos países debido a una instantánea que publicó en sus redes sociales.

No, no se debe a las varias imágenes subiditas de tono que tiene la cantante en su cuenta personal de Instagram, la fotografía por la que la cantante ha sido vetada es una que protagoniza junto al Dalai Dama y la cual no parece del agrado de los gobiernos rusos y chinos.

Una noticia que aunque de momento no ha sido confirmada oficialmente, han sido varios medios, incluido el China Entertainment, que aseguran que el apoyo de la cantante al líder espiritual ha sido lo que ha llevado a estos países a cancelar sus conciertos. ¡Una lástima!