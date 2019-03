Selena Gomez versiona la última canción de Justin Bieber, 'Let me love you'

En colaboración con DJ Snake

Selena Gomez está preparando nuevas canciones. Si hace unos días publicaba en Snapchat un adelanto de una de las canciones de su nuevo disco, ahora la cantante ha compartido un vídeo donde versiona el último tema de Justin Bieber con DJ Snake, 'Le me love you'. La reacción de la pareja no se ha hecho esperar y ya se barajan dos versiones, la primera, y más obvia, es que Gomez quiere llamar la atención de su ex, y la segunda es que estarían preparando un dueto musical.