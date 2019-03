Selena Gomez vende por tres millones de dólares su mansión en Texas

LA CANTANTE ADQUIRIÓ LA VIVIENDA EN 2015

Selena Gomez ha decidido deshacerse de su impresionante mansión en Texas que ha salido a la venta por 'tan solo' 3 millones de dólares. Aunque no se sabe qué será lo que ha incitado a la cantante a poner a deshacerse de su lujosa vivienda, lo que nos ha quedado claro es que no le falta de nada y es muy pero que muy espaciosa. Por si no eran suficientes los 930 metros cuadrados construidos, también cuenta con 6.000 de finca.