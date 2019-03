Selena Gomez utiliza a Orlando Bloom para dar celos a Justin Bieber

Nuevo capítulo para el culebrón Justin Bieber y Selena Gomez. Después de ver a Selena Gomez paseando junto a Orlando Bloom por el aeropuerto de Los Ángeles todos los rumores se desataron: ¿habría algo más entre la cantante y el actor de 'Piratas del Caribe'?

Pues bien, ha sido Orlando Bloom quien ha decidido agarrar al toro por los cuernos y poner fin a estos rumores que le relacionan con la exniña Disney. El actor ha confesado al porta TMZ que entre ellos no hay nada, simplemente compartieron avión.

"Solo íbamos hacia al We Day. ¿No has oído hablar del We Day? Deberías comprobar que funciona realmente", le dijo Orlando a un fotógrafo que estaba en el aeropuerto según informa este medio.

Pero como con estas declaraciones la cosa no había quedado clara del todo, el fotógrafo le preguntó directamente a Orlando si entre ellos había algo más, a lo que el actor respondió negando con la cabeza.

Pero aquí no acaba la cosa, y es que otra fuente cercana a Selena ha revelado que Selena quería poner celoso a Bieber: "Selena le contó a Justin que iba a montar en un vuelo con Orlando, y obviamente, Justin se puso celoso al instante. Pero, en vez de mostrarle sus celos a Selena, se aseguró que uno de sus mejores amigos (Fredo), iba con ella para comprobar que no ocurriese nada". Y dicho y hecho, Alfredo no se separó de Selena ni en el aeropuerto, donde los vimos cogidos del brazo.