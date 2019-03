Selena Gomez utiliza al modelo Chris Mason para proteger su relación con Niall Horan

Selena Gomez no quiere cometer los mismos errores que realizó en el pasado con su ex Justin Bieber por lo que está dispuesta a proteger y conservar su nueva relación con Niall Horan. Aunque los cantantes no han puesto etiquetas a lo que tienen, se les ha visto juntos en numerosas ocasiones.



Ahora Selena quiere desviar la atención para que los medios no se centren en su relación con Niall y ha sido un poco estratega para confundirnos, por lo que Sele ha subido una imagen del modelo Chris Mason en su cuenta de Instagram. La imagen ya lleva cerca de un millón de 'likes' pero en ella solo se ve al guapo modelo bebiendo un refresco. Ni si quiera Selena ha hecho ningún comentario en la foto. Y es esto nos parece muy raro.



Por lo que si se pensaba que iba a engañarnos ocn esta estrategia está un poco equivocada. Sabemos que recientemente Sele ha cruzado el charco y ha viajado solo dos días para pasarlo junto a su nuevo novio Niall así que no creemos que peligre tan pronto su relación con el cantante.

"Lo que Selena tiene con Niall es algo sagrado y hará todo lo que pueda para conservarlo", ha dicho una fuente a Hollywoodlife.com. La misma fuente ha dicho que la fotografía del modelo es solo una tapadera y que en verdad no es un nuevo amor en la vida de la cantante. En realidad, el interés de Selena por este modelo refuerza lo que siente la artista por Niall Horan. Ay Sele, ¡Casi nos la cuelas!