Selena Gomez: "Tuve que someterme a quimioterapia"

Selena Gomez ha concedido su entrevista más madura a la revista 'GQ' en donde revela algunos de los episodios más duros que le ha tocado vivir en los últimos tiempos. Y es que, aunque parezca que todo lo que rodea a su vida es felicidad la artista también ha tenido que hacer frente a alguna que otra dura batalla.

Así, Selena ha explicado ahora el motivo por el que tuvo que cancelar su gira hace dos años, momento en el que le diagnosticaron que padecía lupus, y en la prensa se publicó que la cantante había ingresado en una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones.

Pero nada más lejos de la realidad: "Me diagnosticaron lupus. Mi mamá tuvo un aborto espontáneo y todo el mundo se enteró de ello. Cancelé mi gira porque necesitaba tiempo para estar bien. Tuve que someterme a un tratamiento de quimioterapia en diferentes lugares", confiesa.

Selena continúa diciendo lo duro que es a veces el hecho de que todo lo que haga tenga repercusión social y la gente opine al respecto: "No he tenido la oportunidad de vivir mi vida sin que la gente tenga una opinión de cada paso que doy". Aunque no se queja de ello porque entiende que es la vida que ha elegido: "Yo elegí esto, por eso no voy a sentarme y decir '¡Oh Dios! Pobre de mí, no tuve una infancia normal'. No me importa eso".

La artista volverá a meterse en el mundo de la actuación próximamente, interpretando a la villana de la comedia Neighbors 2, a lado de Zac Efron y Chloé Grace Moretz.