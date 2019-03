Selena Gomez traiciona a su amiga Gigi Hadid citándose con Cody Simpson

Parece ser que está de moda quedar con los ex de las amigas, si hace poco veíamos a Gigi Hadid con Joe Jonas, ahora Selena Gomez ha decidido hacer lo mismo con Cody Simpson. La cantante y Cody son buenos amigos, pero ultimamente pasan mucho tiempo juntos. Recientemente hemos visto una foto de Selena donde aparece el australiano. La cantante, que aparece comiendo un helado, ha titulado la imagen diciendo: "Estos días son los mejores días". Lo fuerte es que Gigi y Cody lo dejaron hace dos meses, y ahora su íntima amiga 'S' podría estar acercándose a él. ¡Qué fuerte!

Además, hablando de amistades, Justin Bieber y Cody también son viejos amigos, y suelen coincidir en fiestas y conciertos. No sabemos cómo se tomará Gigi esta noticia, pero si fuera al revés, la cantante no dudaría en enfadarse, ya que algo parecido ocurrió cuando Kendall Jenner quedaba con Justin. Selena no tardó en decir que se sentía traicionada por su amiga. ¿Dirá Gigi lo mismo?

Aunque la rubia está pasándoselo bomba en compañía de Joe Jonas, la modelo y el cantante llevan un mes juntos y ya son inseparables, los hemos visto de cena, de fiesta, de paseo, en compañía de amigos, y esta última vez en un romántico barco por Londres en compañía de Taylor Swift y Calvin Harris. ¿Cómo acabará todo?