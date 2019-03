Selena Gómez ya es toda una mujer hecha y derecha

Acostumbrada a verla en Disney Channel, no nos habíamos dado cuenta de lo que ha crecido Selena Gómez. ¡En menudo mujerón se ha convertido! Tanto que la revista Glamour la ha nombrado ‘Woman of the Year’ y en la sesión fotográfica deja claro por qué.

Y es que la novia de Justin Bieber saca a relucir todas sus armas de seducción: juquetona con un chupa chups, mandando un besito con unos labios rojos pasión, luciendo un escotazo de vértigo… Desde luego, ¡está guaísima!

La actriz y cantante afirma en la entrevista que tiene que agradecer a mucha gente este título, “incluyendo a los fans de Justin Bieber”. Aunque en ocasiones no haya salido bien parada por los comentarios de estos, asegura: “Si dejo que todas las cosas negativas me afecten, no estaría contenta con la persona que soy ahora”.

Próximamente la veremos en la película ‘Spring Breakers’ pero, mientras tanto, podemos admirarla en esta increíble sesión fotográfica…