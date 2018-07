Selena Gomez y The Weeknd pueden estar a punto de protagonizar su primer posado juntos para Vogue

Después de que Gigi Hadid y Zayn Malik nos conquistasen a todos con la complicidad que demostraron en la sesión de fotos que protagonizaron para Vogue con la que llenaron de amor las páginas de la revista, parece que les ha tocado el turno a Selena Gomez y The Weeknd.

Según ha informado HollywoodLife.com Selena Gomez ha contactado con la editora jefa de la edición estadounidense de la revista, Anna Wintour, para proponerle posar junto a su chico para su publicación. "Selena y Anna Wintour discutieron una posible sesión de fotos con The Weeknd. Y a Anna le gustó la idea. Las parejas de celebrities siempre lo hacen bien para Vogue y no hace falta decir que Selena y The Weeknd son la principal tendencias de hoy en día y la pareja más caliente de Hollywood", comentó una fuente a la publicación mencionada anteriormente.

Al parecer, la periodista y la cantante han coincidido en la Semana de la Moda de Nueva York, donde se supone que han contactado y que Selena ha propuesto colaborar con su novio en la próxima sesión para la revista y lucir los diseños de Coach, marca de la que es imagen. La vuelta de Gomez a los escenarios y a la vida pública está siendo por todo lo alto.

Que las parejas de famosos más punteras del momento posen para una de las revistas más emblemáticas del mundo de la moda, se ha convertido en tendencia, y el resultado siempre es maravilloso. Como decíamos, ya lo hicieron Gigi Hadid y Zayn Malik y Kim Kardashian y Kanye West. Ahora solo nos queda esperar para ver a Selena y a Abel sorprendernos con una sesión conjunta.