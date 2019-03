Selena Gomez y The Weeknd, juntos tras la ruptura del cantante con Bella Hadid

El nuevo amor de Selena Gomez y The Weeknd ha sido toda una sorpresa. Al igual que ocurrió con su gran amiga Taylor Swift y Tom Hiddleston , cuyo amor se hizo público con unas sorprendentes imágenes, lo mismo ha pasado con Selena y The Weeknd.

PICTURED: Selena Gomez tenderly kisses The Weeknd as they cuddle up for steamy PDA https://t.co/3kQ1XikQfs pic.twitter.com/P0Giuy6maY