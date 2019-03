Selena Gomez: "Tengo mucho respeto y amor hacia Justin Bieber"

Después de que Selena Gomez hiciera llorar a más de uno de los asistentes a los American Music Awards 2014 con la presentación de su última canción 'The Heart Wants What the Heart Wants', la cantante dio una entrevista para NRJ Radio donde se mostró de lo más sincera e incluso habló de su relación con Justin Bieber.

“Definitivamente tengo mucho respeto y amor hacia él. Ir al estudio de grabación es muy terapéutico… era mi manera de que sea un mensaje para más gente en general. La gente en todos lados siente esto, y deberían entender cuando otra persona atraviesa algo así”, declaraba.

Y es que a pesar de las numerosas idas y venidas que ha sufrido su relación, parece que en el fondo se guardan mucho cariño y su noviazgo les ha servido para aprender y seguir hacia delante.