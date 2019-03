Selena Gomez y Taylor Swift pasan de Justin Bieber en los Premios iHearRadio Music Awards

La ex novia del cantante decidió no estar presente durante su actuación

Selena Gomez parece no superar su historia con Justin Bieber. Tanto es así, que mientras el intérprete cantó sus dos últimos hits, 'Love yourself' y 'Company', las cámaras quisieron enfocar la reacción de su ex, y la sorpresa fue que Selena decidió no estar presente y levantarse de la mesa que compartía junto a su mejor amiga Taylor Swift. Además, la rubia demostró su apoyo a la ex chica Disney ya que decidió no aplaudir después del show y durante la actuación, su cara era de total abuerrimiento. ¡Qué fuerte!