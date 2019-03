Selena Gomez se sometió a un trasplante de riñón que le donó su mejor amiga

Selena Gomez ha confesado a través de su cuenta personal de Instagram que este verano se sometió a una operación de trasplante de riñón (que le donó su mejor amiga) debido a los problemas que el lupus le estaba ocasionando. Ahora, ha querido compartir con todos sus fans un testimonio donde cuenta su experiencia y donde aclara la razón que la ha tenido alejada de los medios durante meses y el motivo principal por el que no ha estado promocionando sus nuevas canciones.

"Soy muy consciente de que algunos de mis fans se han dado cuenta y me preguntaban por qué no estaba promocionando mis nuevas canciones de las que estoy muy orgullosa", explica Selena.

"Descubrí que necesitaba recibir un trasplante de riñón debido a mi Lupus. Me estoy recuperando y tuve que hacerlo por mi salud general", confesaba la cantante. Palabras de agradecimiento no han faltado tampoco hacia su amiga: "No hay palabras para describir cómo puedo agradecer a mi gran amiga Francia Raisa que me ha dado el mejor de los regalos".

Una historia conmovedora que ha dejado a sus fans sin palabras.