Parece que tras un tiempo en rehabilitación intentando superar sus problemas de ansiedad y depresión, Selena Gomez se siente más fuerte que nunca.

Y es que además de haber vuelto al panorama musical con su nuevo trabajo 'Lose You To Love Me', que ha removido su historia de amor con Justin Bieber; la cantante ha decidido pronunciarse ante los rumores que circulan de ella.

Recientemente eran muchos los medios que aseguraban que la cantante podría haberse reconciliado con uno de sus exnovios, Samuel Krost.

Pero Selena ha decidido terminar con estas especulaciones de un plumazo pronunciándose a través de un Instagram Stories, una publicación con la que además la cantante confiesa cuánto tiempo lleva soltera: dos años, concretamente desde que rompió por última vez con Justin Bieber.

"No estoy saliendo con nadie. Llevo soltera dos años. Será lo que Dios quiera, no lo que quiera yo", escribe Selena en redes.

Unas palabras que han dejado a muchos completamente sorprendidos, y es que es muy raro que Selena rompa su silencio para pronunciarse por este tipo de rumores cuando nunca lo ha hecho.

Seguro que te interesa...

La impactante foto de Selena Gomez tras el álbum de boda de Justin Bieber y Hailey Baldwin