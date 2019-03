Selena Gómez sigue refiriéndose a Justin Bieber como "un buen amigo"

Es un secreto a voces pero Selena Gómez sigue tratando de evitar referirse a Justin Bieber como su novio. Tal vez por discreción o para evitar el acoso mediático, la actriz sigue echando balones fuera mientras no paran de salir evidencias que prueban que lo suyo va muy en serio.

Totalmente recuperada de su malnutrición, Selena está ahora inmersa en la promoción de su nueva película Montecarlo en donde encarnará a una joven que viaja a Europa para vivir una gran aventura. En una entrevista concedida a The Boston Globe habló de cómo es su personaje en el largometraje aunque no tardaron en saltar preguntas referidas a su famosísimo novio.

La periodista le preguntó cuál era su canción favorita de Justin. "Mi canción favorita cambia cada día. Ahora yo creo que sería Up o Never Let You Go" apuntó la joven.

Habiendo dejado claro que conoce perfectamente los temas de su chico, en la entrevista le hicieron tomar una dura decisión, cuál era la canción que menos le gustaba. "No creo que fuera muy buena amiga si dijera qué canción me gusta menos. No creo que haya ninguna canción que no me guste". Selena volvió a considerarse una buena amiga del canadiense aunque no lo parecía cuando se comían a besos en las playas de Hawaii.

La última prueba de su 'amistad' es que Gomez apareció en la última presentación de su película llevando al cuello una placa de identidad con las iniciales JB, de Justin Bieber. ¿Por qué le cuesta tanto reconocer a Selena que entre ella y el cantante hay un sentimiento que podría ser amor?

Justin Bieber lo tiene más claro, según parece, porque no duda en llevar a todas partes a su chica. Le hemos pillado vistiendo una camiseta con una foto de Selena... ¿y eso es amistad? No sabemos chica lo que diría Bieber si te escuchara porque si le tratas igual a él que al resto de tus amigos... ¡vaya telita!