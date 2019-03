Selena Gomez sigue obsesionada con Justin Bieber pese a que ahora está con Zedd

Eso que dicen de que el primer amor nunca se olvida Selena Gomez lo está viviendo en sus propias carnes. La cantante está rehaciendo su vida con el Dj Zedd, y aunque su relación marcha bien, y Zedd va a conocer a la familia de Sel en Semana Santa, la cantante no puede olvidar a Justin Bieber y está tapando esos sentimientos con Zedd, según una fuente de HollywoodLife.com.

"Selena tiene a Zedd y las cosas están bien con él, pero no es lo mismo que con Justin. Ella se está engañando a sí misma tratando de hacer algo más grande de lo que es. No me malinterpreten, ella está con Zedd y ella se preocupa por él, pero no es el tipo de cosa obsesiva loca que tuvo con Justin, que es probablemente una buena cosa. Pero sólo va a tomar tiempo para que ella se olvide de Justin", decía una fuente al portal antes mencionado.

Selena está ansiosa por presentar a Zedd a su familia, y aunque tenga aún estos sentimientos hacia su ex Justin Bieber, sólo necesita tiempo para superarlos y seguro que su novio la va a ayudar en todo lo que necesite. ¿Pero qué pensará Justin de estas declaraciones?